В России 1 октября пройдут молебны о тяжелобольных детях

Александр Ткаченко рассказал о том, почему церковь выбрала именно эту дату.

Руководитель Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко рассказал журналистам информационного агентства "РИА Новости" о том, что 1 октября по всей стране состоятся молебны о тяжелобольных детях и их родителях. Протоиерей заметил, что подобная идея возникла у него еще во врем работы в Санкт-Петербургском детском хосписе. Около года назад он поделился таким предложением с главой РПЦ.

Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти всё это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных Фонда "Круг добра" для годового отчета, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы "Целительница". Александр Ткаченко, проиторией

Известно, что чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Целительница" является одной из основных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря, расположенного в Москве. Реликвия почитается с XVIII века. Она изображает чудесное исцеление Богоматерью тяжелобольного молодого человека. Празднование в честь иконы установлено в Русской православной церкви (РПЦ) на 1 октября (18 сентября по старому стилю). В монастыре уточнили, что после Октябрьской революции 1917 года икона исчезла из Крестовоздвиженского храма, где хранилась. Много лет позже святыню нашли в Преображенской церкви на Преображенской площади, а после её разрушения в 1964 году перенесли в храм Воскресения Христова в Сокольниках. В Алексеевский женский монастырь икону вернул патриарх Московский и всея Руси Кирилл 16 июля 2023 года.

