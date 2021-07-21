До него в Казани состоялся молебен.

В Татарстане прошел крестный ход в честь освящения собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказали местные журналисты. Торжественные мероприятия начались с молебна в Благовещенском соборе в Кремле Казани. Не все прихожане смогли попасть внутрь из-за действующих в регионе ограничительных мер. Приобщиться к молебну смогли все желающие благодаря трансляции.

При входе в собор у прихожан измерялась температура. Также им предлагалось обработать руки антисептиками. Ношение медицинской маски в помещении стало обязательным условием. Перед молебном гости получили уменьшенную копию иконы в честь освящения храма.

После молебна состоялся Крестный ход от Благовещенского до Казанского собора.

В Екатеринбурге прошел запрещенный властями крестный ход.

Видео: Youtube/ТатарстанДа