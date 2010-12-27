Федор Смолов на год арендовал квартиру в Москве для тяжелобольных детей

Футболист сделал это в рамках договора с фондом "Спаси жизнь".

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов на год арендовал квартиру для тяжелобольных детей. Жилье находится в Москворечье, в непосредственной близости от Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина. Об этом сообщают РИА Новости.

Футболист сделал это в рамках соглашения с благотворительным фондом "Спаси жизнь". В этой квартире будут проживать четверо детей со взрослыми сопровождающими. У двух пациентов диагностировали саркому, двое других проходят реабилитацию после пересадки костного мозга. Все дети приехали в столицу из других городов России. Благодаря Федору Смолову им не придется мотаться туда-сюда ради того, чтобы пройти лечение.

Ранее мы писали, что нападающий "Зенита" получил серьезную травму в матче против "Спартака".

Фото: Instagram / smolovfedor_10