На Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки в "Кофемании"

На бывшего футболиста "Краснодара" Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки в "Кофемании". Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
Отомечается, что 35-летний игрок стал фигурантом уголовного дела из-за драки в московском кафе. Инцидент произошел 28 мая в центре столицы. Смолов ударил двоих мужчин. Сообщалось, что футболисту не понравились оскорбления от потерпевших в его адрес, что стало причиной конфликта.
Фото: fckrasnodar.ru
