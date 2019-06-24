На Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки в "Кофемании"

Инцидент произошел в мае в центре Москвы.

На бывшего футболиста "Краснодара" Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки в "Кофемании". Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Отомечается, что 35-летний игрок стал фигурантом уголовного дела из-за драки в московском кафе. Инцидент произошел 28 мая в центре столицы. Смолов ударил двоих мужчин. Сообщалось, что футболисту не понравились оскорбления от потерпевших в его адрес, что стало причиной конфликта.

Фото: fckrasnodar.ru