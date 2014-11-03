Луис Энрике рассказал, почему решил перейти в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Луис Энрике рассказал, почему решил перейти к сине-бело-голубым. Об этом он заявил в интервью изданию O Globo.
По словам 24-летнего бразильца, в "Зените" играли соотечественники, которые убеждали его переехать в Петербург. Луис Энрике подчеркнул, что бразильские футболисты отмечали хорошую инфраструктуру сине-бело-голубых. Он также назвал "Зенит" семейным клубом, который всегда окажет поддержку.
Луис Энрике перешел в "Зенит" зимой 2025 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" предложил 12 млн евро за игрока "Палмейраса" Рикельме.
Фото: fc-zenit.ru
