Луис Энрике рассказал, почему решил перейти в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Луис Энрике рассказал, почему решил перейти к сине-бело-голубым. Об этом он заявил в интервью изданию O Globo.

По словам 24-летнего бразильца, в "Зените" играли соотечественники, которые убеждали его переехать в Петербург. Луис Энрике подчеркнул, что бразильские футболисты отмечали хорошую инфраструктуру сине-бело-голубых. Он также назвал "Зенит" семейным клубом, который всегда окажет поддержку.

Луис Энрике перешел в "Зенит" зимой 2025 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах и забил два гола.

