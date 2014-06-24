"Зенит" предложил 12 млн евро за игрока "Палмейраса" Рикельме

Бразильский клуб отклонил предложение сине-бело-голубых.

Полузащитник "Палмейраса" Рикельме может перейти в "Зенит". Об этом сообщил бразильский инсайдер Жорже Никола.

По информации источника, сине-бело-голубые предложил за трансфер 18-летнего игрока 8 млн евро. Также предусмотрены 4 млн евро в качестве бонусов. Однако "Палмейрас" отклонил предложение "Зенита" и хочет получить 12+3 млн евро.

Рикелме провел всего один матч за основную команду "Палмейраса". В составе молодежного состава клуба из Сан-Паулу полузащитник провел 68 матчей во всех турнирах и забил 28 голов.

Фото: palmeiras.com.br