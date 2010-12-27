Нападающий "Зенита" получил серьезную травму в матче против "Спартака"

Себастьяна Дриусси увезли с поля на медицинском электрокаре.

В воскресенье, 2 сентября, на стадионе "Санкт-Петербург" прошел матч "Зенит-Спартак". Игра закончилась со счетом 0:0. В этот день игроки бились не на жизнь, а на смерть. Например, нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси не смог сам уйти с поля, его увезли на медицинском электрокаре. Об этом сообщается в официальной группе сине-бело-голубых "ВКонтакте".

После матча главный тренер петербуржцев Сергей Семак подтвердил, что его подопечный получил серьезную травму. Пока неизвестно, что конкретно повредил футболист. "Будем смотреть, что там. Вообще, у него две травмы. Будем разбираться", — отметил Семак.

Напомним, аргентинский форвард Себастьян Дриусси получил травму на 50-й минуте матча. Вместо Дриусси на поле вышел Азеведу Эрнани.

Ранее мы писали, что во время матча "Зенит"-"Спартак" на поле упал квадрокоптер.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"