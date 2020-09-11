Вендел травмировался на матче с "Локомотивом"

В текущем сезоне футболист провел 22 матча и забил 2 мяча.

На 12 минуте матча 28-го тура против "Локомотива", который прошел накануне, 2 мая, на "Газпром Арене", полузащитник Маркус Вендел получил травму, из-за чего не смог продолжить игру.

Клуб сделал замену, на поле вышел Себастьян Дриусси. Вендел отправился залечивать травму задней поверхности бедра. Подробностей о состоянии футболиста пока нет.

Позже на своей странице в Instagram Дриусси выложил фото с кубком и подписью "Как замечательно".

23-летний футболист сыграл двадцать два матча за сине-бело-голубых, забил два мяча, отдал три голевые передачи.

Ранее мы писали, что салют в честь победы "Зенита" в чемпионате России попал на видео.

Фото: instagram.com/wendel37