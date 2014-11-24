Себастьян Дриусси не будет продлевать контракт с "Зенитом"

Футболист может вернуться в аргентинский клуб "Ривер Плейт".

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси не будет продлевать контракт с петербургским клубом. По информации El Intransigente, футболист может уйти в аргентинский клуб "Ривер Плейт".

Контракт Дриусси с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года, но по завершению текущего сезона петербургский ФК попытается продать футболиста, чтобы он не ушел бесплатно через год. В аргентинской команде, сообщили СМИ, готовятся выкупить игрока, перед этим продав двух других игроков.

Себастьян Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейт" в 2017 год, клуб заплатил за него 15 млн евро. За сине-бело-голубых форвард отвел 132 матча и забил 24 гола.

Ранее мы писали, что новая футболистка "Зенита" поделилась своими впечатлениями о Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"