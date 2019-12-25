Новая футболистка "Зенита" поделилась своими впечатлениями о Петербурге

Наибольшее впечатление на футболистку произвела "Газпром Арена".

Новая футболистка женского "Зенита" Габриэлу Гживиньску поделилась своими впечатлениями о Петербурге. Новичок отметила, что была впечетлена главной площадкой клуба. Об этом Габриэлу заявила в пресс-службе "Зенита".

Футболистка отмечает, что перед приездом узнавала как про сам город, так и про "Газпром Арену". Однако вживую испытала невероятные эмоции и впечатления от увиденного.

Мой первый день в Петербурге получился очень насыщенным. Я рада, что, несмотря на плотный график, у меня была возможность прогуляться и увидеть главные достопримечательности этого потрясающего города. Главным местом в списке, конечно, была "Газпром Арена". Меня поразили масштабы стадиона. отметила Гживиньску.

Габриэла Гживиньску - игрок женской сборной Польши по футболу. В 2013 году вместе с командой стала чемпионкой Европы по футболу среди девушек 17 лет.

Ранее мы писали, что в Петербурге во время Евро-2021 перекроют 33 улицы.

Фото: w.fc-zenit.ru