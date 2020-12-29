В Петербурге во время Евро-2021 перекроют 33 улицы

Магистрали планируется перекрывать ночью 12, 16 и 21 июня, а также 2 июля.

В Петербурге начали готовиться к чемпионату Европы по футболу, который должен пройти летом 2021 года. В Смольном рассказали о перекрытии ряда улиц во время проведения матчей.

Согласно документу, в перечень вошли 33 улицы на Крестовском острове, где находится "Газпром Арена". По предварительной информации, магистрали будут перекрыты 16 июня и 2 июля (с 00:00 на сутки), а также 12 и 21 июня (с 00:00 до 3 часов ночи).

Автовладельцы, проживающие или работающие на Крестовском острове, смогут оформить пропуска в период с 15 апреля по 1 июля.

Ожидается, что "Газпром Арена" примет три матча групповой стадии чемпионата Европы, а также четвертьфинал.

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