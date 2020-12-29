Завершилось строительство и благоустройство участков Комендантского и Богатырского проспектов

За годы работы на обоих объектах сменилось по пять подрядчиков.

В Петербурге завершилось строительство и благоустройства участков двух востребованных магистралей города – Комендантского и Богатырского проспектов. Как сообщил портал "Строительный Петербург", работы вело ООО "СК "Орион Плюс".

В 2012 году стартовало строительство на участке Комендантского проспекта от проезда К-1 до Шуваловского проспекта, но за это время на объекте из-за низких темпов работ сменились пять подрядчиков. 1 сентября по центральному проезду проспекта запустили движение транспорта, были обустроены также временные въезды на прилегающие территории, а 29 декабря объект полностью ввели в эксплуатацию.

Реконструкция Богатырского проспекта проходила на участке от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской. Работы начались в 2013 году, на объекте также сменились пять подрядчиков. Движение по обновленной дороге запустили в сентябре 2019 года, полностью работы завершили в декабре 2020 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию получили 31 декабря.

Как строили новый диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге.

Фото: Piter,TV