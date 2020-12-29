Как строили новый диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге

В Петербурге менее, чем за полгода построили новый лечебно-диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн, его сотрудники первыми вышли на передний край борьбы с коронавирусом.

Весной 2020 года пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни. В лексиконе стали часто употребляться такие слова как "корона", "ковид", "санитайзер" и "локдаун". Системе здравоохранения пришлось экстренно перестраиваться с учетом новых условий пандемии. Многие больницы перепрофилировали под коронавирусные стационары, хоть они и не были предназначены для лечения зараженных вирусом. Весной специально для больных Covid-19 начали строить инфекционные корпусы и временные госпитали на месте других объектов.

Одним из таких коронавирусных центров стал "Ленэкспо", на площадях которого разместили до 1500 коек. Но динамика заболеваемости продолжала расти каждый день. Правительством Санкт-Петербурга было принято решение о строительстве нового специализированного лечебно-диагностического корпуса на территории действующего Госпиталя для ветеранов войн, чьи сотрудники первыми вышли на передний край борьбы с вирусом. 9 июля 2020 года был заложен первый камень в основание шестиэтажного здания.

В сложившейся эпидемиологической обстановке будущий многопрофильный лечебно-диагностический корпус жизненно необходим для системы здравоохранения города. Он предусматривает перепрофилирование для работы с инфекционными заболеваниями, оснащение современным оборудованием и самое главное – технологии быстрого возведения.

Поэтому решение о строительстве нового корпуса, в основе которого, естественно, это решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, поддержка правительства города Санкт-Петербурга, это строители, которые уже показали свою эффективность и быстроту строительства, совершенно удивительного строительства Госпиталя временного инфекционного в "Ленэкспо". И сейчас задача поставлена: в декабре, в первой декаде декабря, как сказал Александр Дмитриевич, первого пациента в новом корпусе на 302 койки мы должны госпитализировать и, соответственно, работать с ним. Максим Кабанов, начальник Госпиталя для ветеранов войн

Подобный корпус, площадью 20 тысяч квадратных метров, по всем нормативам строится около двух лет. Перед строителями встала непростая, но амбициозная задача – завершить проект за шесть месяцев и уже в декабре 2020 года принять в своих стенах первых пациентов. За это время будет проведена колоссальная работа по возведению всех конструкций, прокладке инженерных систем и закупке специализированного медицинского оборудования.

Есть опыт по возведению временных госпиталей в мире, а опыт возведения в такие короткие сроки стационарного полномасштабного медицинского учреждения, не временного, а который останется здесь на века и который будет функционировать здесь долгое время, я таких не знаю аналогов. Анатолий Вебер, генеральный директор ООО "Лентехстрой"

Оптимизация работы началась еще на стадии подготовки проекта. По нормативным документам, срок проектирования для таких объектов порядка двенадцати месяцев. Группе разработчиков удалось подготовить все необходимые документы для начала строительства за четыре месяца. Дальше за дело принялись строители. Теперь им предстоит реализовать проект в кратчайшие сроки.

Наиболее сложный этап приходится на начало строительства – это первый этаж. Он технологически сложнее и выше последующих этажей. Здесь будет располагаться приемно-диагностическое отделение с экстренной операционной, кабинеты УЗИ и реанимация на 18 коек. Но это после завершения объекта, а пока необходимо организовать работу строителей и техники. Поскольку строительство ведется не территории действующего госпиталя, необходимо продумать логистику завоза и складирования строительных материалов. Проводятся совещания генерального подрядчика с проектировщиками два раза в день. Работа ведется круглые сутки, без выходных.

Здание разделено на три секции. Каждая секция условно поделена на две "захватки". Пока на одной ведутся работы по перекрытиям, на второй уже возводятся стены, затем эти бригады меняются и процесс повторяется. Стены, перекрытия, стены, перекрытия. Таким методом достигается беспрерывный процесс строительства.

Поскольку сейчас производятся только монолитные работы по возведению каркаса, на сегодняшний день работает 150 человек. По мере выполнения следующих этапов соответственно количество людей будет увеличиваться. Планируемое количество людей на объекте в пиковые периоды, а это сентябрь, октябрь, ноябрь – порядка 1000 человек. Евгений Попков, заместитель генерального директора ООО "Лентехстрой"

Сократить время строительства позволило использование современных методов возведения фасадов. На объекте применена комбинированная система самонесущих и навесных фасадов, которые крепятся к монолитным частям здания. В зависимости от их расположения используется разная толщина утеплителя в соответствии с теплотехническими расчетами, что в будущем сократит расходы на потребление энергоресурсов. Поверх утеплителей крепится ветрозащитный профиль.

Для монтажа плитки, которую вы уже видите на фасадах, установлены леса. Как только заканчивается какая-то часть фасада, какая-то захвата, снимаются леса, разбираются, и мы получаем фасад уже в готовом его виде. Вы видите сейчас уже вот по левую руку, цветовые решения фасада, и это уже по большому счету кусочек готового варианта. Александр Фадеев, руководитель строительства объекта компании "Лентехстрой"

Помещения оснащаются специализированным медицинским оборудованием согласно медико-техническому заданию. Идет работа по установке операционных консолей с подачей газов и консолей в палатах для пациентов. Каждая койка оснащена индивидуальным кислородным клапаном и кнопкой вызова дежурной сестры. Корпус получит ультразвуковое оборудование, эндоскопический кабинет, лабораторию, операционные и реабилитационные блоки. Все, что необходимо для работы.

Поставки оборудования начались с 20-го ноября, сейчас выходим на завершение поставки оборудования. Переходим к пусконаладочным работам. В ожидании самого главного нашего компьютерного томографа, который вскоре должен приехать, и который мы будем сразу же устанавливать. Михаил Христосов, руководитель проекта медицинского оснащения ООО "Лентехстрой"

Новый компьютерный томограф, стоимостью почти в 120 миллионов – единственный в своем роде в Санкт-Петербурге. С его помощью можно будет не только диагностировать пациентов, но и проводить научные исследования, что позволит качественно повысить профессиональный уровень сотрудников.

Собрались и сделали. Были все заинтересованы, принимали максимальное участие. Я говорю про инженерное обеспечение, Комитет энергетики, Комитет по строительству, Комитет по здравоохранению, Комитет по градостроительству и архитектуры, то есть все эти структуры государственные, они данный объект поддерживали. Виталий Данилин, главный инженер проекта ООО "Испытательный Центр "Стройэксперт"

Строителям удалось справиться с поставленной задачей в рекордные сроки. Это первый в истории Санкт-Петербурга и в практике медицинского строительства созданный всего за шесть месяцев полностью функционирующий многопрофильный лечебно-диагностический корпус, оснащенный новейшим медицинским оборудованием. В декабре, как и планировалось, он уже был готов принять первых пациентов.

Видео: Piter.TV