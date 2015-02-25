Перспективы 3D-проектирования и цифрового моделирования обсудили на конференции ТИМИ-2024 в Петербурге

Открывая конференцию, заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний акцентировал важность развития отечественных технологий в проектировании, отметив, что российские решения активно используются на строительных площадках по всей стране.

В Петербурге прошла практическая конференция ТИМИ-2024, посвященная информационному моделированию и инжинирингу. Как информирует портал "Строительный Петербург", участники мероприятия обсудили возможности применения системы 3D-проектирования Model Studio CS в области архитектуры и строительства. Основное внимание уделили внедрению данной системы при проектировании тепловых пунктов, кабельных сетей и других объектов. Спикеры также рассказали о применении цифровых двойников, параметрического проектирования и CADLib в горнодобывающей отрасли.

Открывая конференцию, заместитель председателя Комитета по строительству Артур Сливний акцентировал важность развития отечественных технологий в проектировании, отметив, что российские решения активно используются на строительных площадках по всей стране. Он добавил, что местные компании предлагают качественные и удобные инструменты для информационного моделирования как в промышленном, так и в гражданском строительстве.

Сливний также отметил, что благодаря российским системам информационного моделирования осуществляется соблюдение требований постановления Правительства №331, относящегося к проектированию, реконструкции и эксплуатации объектов с использованием цифровых технологий.

Конференция стала важным поводом для обмена мнениями между пользователями, разработчиками и специалистами по внедрению программных решений, что способствует развитию технологий как на отечественном, так и на международном уровнях.

Ранее мы сообщили о том, что за последние 5 лет в Санкт-Петербурге наблюдается значительное развитие строительной отрасли.

Фото: портал "Строительный Петербург"