Новые корпуса в "Ленэкспо" примут больных COVID-19 с 28 декабря

Там будут оборудованы 2,5 тысячи коек.

Стало известно, что новые корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо" будут готовы к работе в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщил губернатор города.

Также со следующей недели начнется прием больных коронавирусом во всех трех корпусах. Сейчас в последнем из них ведутся подготовительные работы. Всего "Ленэкспо" оборудован 2,5 тысячами коек для заболевших коронавирусом горожан.

Как добавил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, заполнение коек будет происходить по мере готовности корпусов.

Ранее губернатор заявил, что больницы города обеспечены лекарствами для коронавирусных больных.



Фото: Piter.TV