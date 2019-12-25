Новые корпуса в "Ленэкспо" примут больных COVID-19 с 28 декабря

Стало известно, что новые корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо" будут готовы к работе в понедельник, 28 декабря. Об этом сообщил губернатор города.
Также со следующей недели начнется прием больных коронавирусом во всех трех корпусах. Сейчас в последнем из них ведутся подготовительные работы. Всего "Ленэкспо" оборудован 2,5 тысячами коек для заболевших коронавирусом горожан.
Как добавил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, заполнение коек будет происходить по мере готовности корпусов.
Ранее губернатор заявил, что больницы города обеспечены лекарствами для коронавирусных больных.
Фото: Piter.TV
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