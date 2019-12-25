Губернатор заявил, что больницы города обеспечены лекарствами для коронавирусных больных

Запасов хватит до конца года.

Во вторник, 22 декабря, губернатор Петербурга выступил с заявлением, что все стационары полностью обеспечены лекарствами для лечения больных COVID-19. Запасы рассчитаны до конца года, отметили в пресс-службе Смольного.

Запас лекарств пополняется еженедельно. Также, уверил глава города, в аптеках не должно быть дефицита препаратов для лечения COVID-19, гриппа и острых респираторных заболеваний, а также не должно быть проблем с покупкой СИЗ.

Вакцинация от гриппа завершилась, прививку получили более 60% жителей. Более 65 тысяч человек привились от пневмококковой инфекции.

Полностью вакцинацию от коронавируса завершили 179 человек.

Ранее мы писали, что в госпитале "Ленэкспо" развернули еще почти 500 коек для коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV