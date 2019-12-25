В госпитале "Ленэкспо" развернули еще почти 500 коек для коронавирусных больных

К каждой койке подвели кислород.

Во вторник, 22 декабря, во временном госпитале, который расположен на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо", подготовили еще 474 койки для коронавирусных больных, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

К каждой из них подвели кислород. На места распределят пациентов в среднетяжелом состоянии. В павильонах №5 и №7 развернули 1 295 коек. На данный момент занято 636 мест. В корпусе №8, который готовят к открытию, не предусмотрено реанимационное отделение. В случае, если состояние ухудшится, пациента переведут в павильон №5, где развернуто 15 коек реанимации.

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Фото: Piter.TV