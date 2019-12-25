В поликлиниках Петербурга 300 волонтеров помогают медикам

Они измеряют температуру, звонят больным, которые лечатся от коронавируса дома.

В связи с пандемией на медицинские учреждения легла дополнительная нагрузка по измерению температуры и звонкам коронавирусным больным. Волонтеры-медики совместно с Молодежью Петербурга в поликлиниках Санкт-Петербурга запустили волонтерский социальный проект "Помоги врачу". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Уже 300 волонтеров помогают медикам в поликлиниках около дома. Волонтер посменно приходит в поликлинику, там он получает данные о больных коронавирусом, которые лечатся дома. Он звонит им и узнает о состоянии здоровья. Также волонтеры измеряют температуру на входе в медучреждение, заполняют медицинские карты и оказывают иную посильную помощь.

Волонтерят ребята посменно. Дневная смена длится с 15:00 до 18:00, вечерняя с 18:00 до 21:00.

Волонтером может стать каждый, кому исполнилось 18 лет и можно помогать с 16 лет с согласия родителей. Все подробности и регистрация в волонтеры ВКонтакте.

В Петербурге коронавирусом заболели 3760 человек.

Фото: Piter.tv