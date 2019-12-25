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В Петербурге коронавирусом заболели 3760 человек
Сегодня, 11:00
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nastya960

В Петербурге коронавирусом заболели 3760 человек

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Почти две тысячи человек выписаны из стационаров.

За последние сутки в России подтвердили 28 776 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе  5678 (19,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3760 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 228. За последние сутки подтверждена смерть 561 пациента. В Петербурге подтвердили 82 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 24 158 человек, в том числе 1899 человек в Петербурге и 209 – в Ленинградской области.

Инфографика: Как менялись объемы тестирования на COVID-19 в декабре.

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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