В Петербурге коронавирусом заболели 3760 человек

Почти две тысячи человек выписаны из стационаров.

За последние сутки в России подтвердили 28 776 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5678 (19,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3760 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 228. За последние сутки подтверждена смерть 561 пациента. В Петербурге подтвердили 82 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 24 158 человек, в том числе 1899 человек в Петербурге и 209 – в Ленинградской области.

Инфографика: Как менялись объемы тестирования на COVID-19 в декабре.

Фото: Piter.tv