Инфографика: Как менялись объемы тестирования на COVID-19 в декабре

Piter.TV также сравнил результаты первой половины зимнего месяца с данными по тестированию в осенние месяцы.

Декабрь 2020 года уже перешагнул рубеж в половину месяца, и Piter.TV решил проанализировать ситуацию с объемами тестирования на коронавирус в Петербурге. Мы изучили привычные данные городского штаба "Петербург против коронавируса" и делимся цифрами, получившимися за полмесяца, а также результатами сравнения показателей минувшей осени и декабря.

Последний месяц года начался с 34 тысяч тестирований в сутки и в последующие несколько дней этот показатель не рос, а неспешно волнообразно менялся, начав с небольшого "прыжка": 41 тысяча, 39,8 тысяч, 42,8 тысяч, 36,7 тысяч тестов. 6 декабря, в воскресенье, количество тестов резко упало до 26 с половиной тысяч и уже в понедельник вернулось к отметке 34,7 тысяч тестирований. На следующий день штаб сообщил о 35,7 тысячах сделанных тестов, 9 и 10 декабря количество исследований держалось почти на одной отметке – в эти дни было 44 588 и 44 511 тестов соответственно. С 11 числа количество тестирований снова пошло на убыль, до 39,6 тысяч, с маленьким всплеском до 40,5 тысяч тестов 12 декабря. В воскресенье, 13 числа, снова наблюдалось значительно меньшее количество исследований – 26 950, в понедельник и вторник значения начали заново расти сначала до 31,5 тысяч, затем до 35,5 тысяч тестов. По состоянию на 16 декабря в Петербурге протестировали чуть больше 41 тысячи горожан.

Заметно, что число тестирований по воскресеньям сильно падает в сравнении с будними днями и даже субботой – вероятно, в эти дни медиков в лабораториях работает меньше, и гораздо больший массив тестов обрабатывается в последующие дни. В остальное время объемы исследований, как мы уже подмечали, волнообразно меняются с разницей от 1 до 6 тысяч тестов в сутки. Самыми эффективными днями в противовес воскресеньям оказались 9 и 10 декабря с 44 тысячами тестов, в тройку лидеров можно поместить также 2 и 4 декабря с их значениями свыше 41 тысячи тестирований. Объяснить чем-то конкретным эти высокие показатели затруднительно, поскольку даты-лидеры являются обычными будними днями – средами, четвергом, пятницами.

В сравнении объемов исследований осенью и в начале зимы также проявилась наглядная картина. С сентября темпы тестирований набрали значительную скорость: если в первый осенний месяц петербургские медики провели 636 920 исследований на ковид, то уже в октябре это число выросло до 934 547 тестов, а в ноябре перевалило за миллион – 1 055 766. Шестизначное число наверняка ждет и декабрь по его итогам, если предположить, что за вторую половину зимнего месяца врачи проведут минимум 554 939 тестов, как это получилось в анализируемый нами период с 1 по 15 декабря.

Также Piter.TV попытался проследить, есть ли закономерность между количеством тестирований и выявленных случаев заболеваний коронавирусом. Как выяснилось после сравнения графика тестирований и графика заболеваний, явной связи между ними нет. Количество заражений в течение половины декабря мало меняется, минимально переступая на десятках (3697 заболевших 1 декабря, 3684 – 2 декабря, 3692 – 3 декабря и тд). Самым "больным" по итогам половины месяца стало 11 декабря с его 3779 новозараженными, однако это значение всего на пару единиц больше показателей соседних дней. В целом, скромный разброс от 3684 до 3779 заболевших можно назвать плато. Так, впрочем, считают и в городском Роспотребнадзоре. В отдельный вопрос и причину для исследования перерастает тот факт, что при скачущих показателях декабрьского тестирования количество выявленных заболевших в Петербурге мало меняется. Piter.TV разберется в природе этого парадокса в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Смольный увидел связь между концертами и массовой заболеваемостью коронавирусом.

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV