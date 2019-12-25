Смольный увидел связь между концертами и массовой заболеваемостью коронавирусом

Напомним, что глава Роспотребнадзора заявила о выходе на плато.

Петербургские чиновники увидели связь между ростом числа заболевших коронавирусом и массовыми мероприятиями. Так, в комитете по здравоохранению уверены, что причиной послужили концерты и спортивные события, прошедшие в конце ноября. На такой вывод наталкивают итоги срока инкубационного периода коронавируса.

В среду, 16 декабря, главный санитарный врач города, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова заявила, что город вышел на плато заболеваемости по COVID-19. Ситуация остается сложной, но есть надежда, что рост заболеваемости не продолжится.

Кроме того, ожидается, что заболеваемость пойдет на спад после новогодних ограничений.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3758 человек. В Ленинградской области – 224. За последние сутки подтверждена смерть 596 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19.

Фото: Piter.TV