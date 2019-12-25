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За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3758 человек
Сегодня, 11:20
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nastya960

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3758 человек

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Из больниц выписали 3168 человек.

За последние сутки в России подтвердили 26 509 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4715 (17,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3758 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 224. За последние сутки подтверждена смерть 596 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 26 490 человек, в том числе 3168 человек в Петербурге и 673 – в Ленинградской области.

Бесплатное такси для врачей запустят в Петербурге с 21 декабря.

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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