За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3758 человек

Из больниц выписали 3168 человек.

За последние сутки в России подтвердили 26 509 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4715 (17,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3758 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 224. За последние сутки подтверждена смерть 596 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 26 490 человек, в том числе 3168 человек в Петербурге и 673 – в Ленинградской области.

Бесплатное такси для врачей запустят в Петербурге с 21 декабря.

Фото: Piter.tv