Бесплатное такси для врачей запустят в Петербурге с 21 декабря

Программа будет действовать в 12 городах России.

С 21 декабря в России заработает единая служба бесплатного такси для врачей. Она будет действовать в 12 российских городах: в Петербурге, Казани, Саратове, Омске, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Волгограде, Красноярске, Ульяновске, Ростове-на-Дону. Сервис запустили Mail.ru Group совместно со "Сбером" на базе "Ситимобила".

На программу выделили 145 миллионов рублей, действовать она будет до конца 2020 года.

В машине между водителем и пассажиром будет специальная перегородка. В каждом городе будет задействовано от 30 до 150 автомобилей.

Ранее в Петербурге появилось бесплатное такси для доставки больных коронавирусом на КТ.

Фото: Piter.tv