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Бесплатное такси для врачей запустят в Петербурге с 21 декабря
Сегодня, 9:24
84
nastya960

Бесплатное такси для врачей запустят в Петербурге с 21 декабря

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Программа будет действовать в 12 городах России.

С 21 декабря в России заработает единая служба бесплатного такси для врачей. Она будет действовать в 12 российских городах: в Петербурге, Казани, Саратове, Омске, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Волгограде, Красноярске, Ульяновске, Ростове-на-Дону. Сервис запустили Mail.ru Group совместно со "Сбером" на базе "Ситимобила".

На программу выделили 145 миллионов рублей, действовать она будет до конца 2020 года.

В машине между водителем и пассажиром будет специальная перегородка. В каждом городе будет задействовано от 30 до 150 автомобилей.

Ранее в Петербурге появилось бесплатное такси для доставки больных коронавирусом на КТ.

Фото: Piter.tv

Теги: врачи, такси
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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Минус
mishulin
Сегодня 9:56

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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