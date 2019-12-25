Бесплатное такси для врачей запустят в Петербурге с 21 декабря

С 21 декабря в России заработает единая служба бесплатного такси для врачей. Она будет действовать в 12 российских городах: в Петербурге, Казани, Саратове, Омске, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Волгограде, Красноярске, Ульяновске, Ростове-на-Дону. Сервис запустили Mail.ru Group совместно со "Сбером" на базе "Ситимобила".
На программу выделили 145 миллионов рублей, действовать она будет до конца 2020 года.
В машине между водителем и пассажиром будет специальная перегородка. В каждом городе будет задействовано от 30 до 150 автомобилей.
Ранее в Петербурге появилось бесплатное такси для доставки больных коронавирусом на КТ.
Фото: Piter.tv
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Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.