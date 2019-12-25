В Петербурге появилось бесплатное такси для доставки больных коронавирусом на КТ

Вызвать машину пациенту сможет лечащий врач, давший направление на компьютерную томографию или медик КТ-центра.

В Петербурге начало работу такси, которое будет возить пациентов с коронавирусом на компьютерную томографию (КТ) легких. Дорога туда и обратно будет производиться за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Вызвать машину пациенту сможет лечащий врач, давший направление на компьютерную томографию или медик КТ-центра.

Петербург заключил договор с двумя таксомоторными компаниями, которые выделили для этой цели автомобили. Их оборудовали перегородкой внутри салона, водители должны быть в СИЗ.

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3774 человек.

Фото: Pirer.TV