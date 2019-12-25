В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3774 человек

Из стационаров выписали 1918 человек.

За последние сутки в России подтвердили 27 927 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5283 (18,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3774 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 218. За последние сутки подтверждена смерть 562 пациентов. В Петербурге подтвердили 79 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 3.

За последние сутки из больниц выписали 25 877 человек, в том числе 1918 человек в Петербурге и 520 – в Ленинградской области.

Переболевший коронавирусом петербуржец умер по пути домой после выписки.

Фото: Pirer.TV