В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3774 человек

За последние сутки в России подтвердили 27 927 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5283 (18,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Петербурге выявили 3774 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 218. За последние сутки подтверждена смерть 562 пациентов. В Петербурге подтвердили 79 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 3.
За последние сутки из больниц выписали 25 877 человек, в том числе 1918 человек в Петербурге и 520 – в Ленинградской области.
Переболевший коронавирусом петербуржец умер по пути домой после выписки.
Фото: Pirer.TV
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