Переболевший коронавирусом петербуржец умер по пути домой после выписки

Он начал задыхаться и умер на улице, не дождавшись скорой.

На улице Доблести 8 декабря обнаружили труп 65-летнего мужчины с диагностированным ранее коронавирусом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Уроженец Балтийска проживал и был зарегистрирован в Петербурге. Накануне его выписали из больницы №15, где он лечился от COVID-19. Пациента выписали на самоизоляцию. По пути из медицинского учреждения, мужчина попросил сына встретить его на перекрестке Доблести и Ленинского проспекта. По дороге мужчина начал задыхаться и упал на землю, он умер до прибытия скорой. Сведения о данном инциденте направлены в Следком. Тело направили в морг для уточнения причины смерти.

Известно, что сын успел снять умершему родственнику квартиру на время самоизоляции.

Более 10 тысяч врачей, заболевших на работе коронавирусом, получили компенсации.

Фото: Piter.tv