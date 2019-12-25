Более 10 тысяч врачей, заболевших на работе коронавирусом, получили компенсации

По миллиону выплатили семьям 33 медиков, которые скончались после заражения коронавирусом.

Петербургским медикам, которые заразились коронавирусом на работе, выплатили по 300 тысяч рублей, заявили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Выплаты получили более 10 тысяч врачей. Также Смольный выплатил по миллиону выплатили семьям 33 медиков, которые скончались после заражения коронавирусом. В администрации города напомнили, что в комитете по социальной политике работает комиссия обжалования отказов в предоставлении единовременных выплат медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией в результате оказания помощи пациентам. Так, пересмотрят 56 материалов.

Кроме того, региональные медики могут рассчитывать на федеральные выплаты. Компенсации получили более 9 тысяч 179 медиков и 26 семей умерших медработников.

Ранее мы писали, что Покровская больница получила 230 кислородных концентраторов для лечения COVID-пациентов.

Фото: Piter.TV