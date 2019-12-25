Покровская больница получила 230 кислородных концентраторов для лечения COVID-пациентов

Теперь в больнице всего 290 концентраторов кислорода.

Во вторник, 8 декабря, Покровской больнице передали 230 новых кислородных концентраторов, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Терапия кислородом – главный метод лечения стационарных пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Всего на данный момент в учреждении 290 концентраторов кислорода. Кроме того, больница оборудована более чем 400 точками подключения к кислороду, инвазивными и неинвазивными ИВЛ. Отмечается, что каждый день медицинские цистерны наполняют 5 тоннами кислорода. Такое количество раньше расходовали практически за месяц. Всего за сутки стационары с больными коронавирусом потребляют 55 тонн кислорода в сутки в среднем.

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Фото: Piter.TV