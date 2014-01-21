Медицинская сестра Покровской больницы рассказала, как помогает людям и животным

С 15 лет девушка увлекается конной ездой.

Медицинская сестра Покровской больницы Евгения Филатова посвятила свою жизнь заботе о пациентах и животных. Об этом она рассказала в беседе с "Петербургским дневником".

С 1996 года Евгения Филатова трудится в больнице, которая впоследствии стала "родным домом". Вместе с дружным коллективом встретила и пандемию. Она рассказала, что никогда не видела такого потока тяжелобольных пациентов. Филатова подчеркнула, что "не уважала бы себя после этого, если бы не вышла" на работу в пандемию.

С 15 лет девушка увлекается конной ездой. Сейчас уже почти не ездит верхом, но всегда помогает и ухаживает за животными. В этом ей помогает медицинская профессия.

Случались у Евгении и неожиданные встречи. Она считает, что журналист Невзоров, позиционирующий себя знатоком лошадей, на самом деле их не любит. Евгения видела, как на одной из конюшен он избивал лошадь хлыстом, потому что у той случился эпилептический припадок.

Ранее мы писали, что Боткинская больница начала принимать больных COVID-19 с сопутствующими заболеваниями.

Фото: pexels

