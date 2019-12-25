В Царском Селе откроют отреставрированную Пенсионерную конюшню и кладбище императорских лошадей

В годы Великой Отечественной войны здание уцелело, но позже оказалось в запущенном состоянии.

До конца 2025 года музей-заповедник "Царское Село" завершит реставрацию уникального комплекса в Александровском парке — павильона Пенсионерной конюшни и первого в мире кладбища императорских лошадей. Об этом рассказала директор музея Ольга Таратынова на Международном фестивале "Интермузей".

Это совершенно уникальное место, по нему можно изучать историю лошадей, которые ходили под седлом российских императоров. Они верно служили венценосным владельцам. Нам удалось восстановить их клички, на каждом захоронении были именные таблички, их мы тоже воссоздадим. Ольга Таратынова, директор музея

Павильон Пенсионерной конюшни был построен в 1827–1830 годах по проекту архитектора Адама Менеласа. Он предназначался для лошадей, завершивших службу при императорском дворе. Рядом с конюшней появилось кладбище, где были похоронены животные, принадлежавшие императорам Александру I, Николаю I, Александре Фёдоровне и Александру III.

В годы Великой Отечественной войны здание уцелело, но позже оказалось в запущенном состоянии. Частичный ремонт провели в начале 2000-х, однако полноценная реставрация началась только в 2019 году на средства музея.

Сейчас восстановлены фасады здания, приведены в порядок инженерные сети, завершены работы по реставрации столярных элементов. В 2025 году завершится реставрация надгробий на кладбище и установка новых мраморных табличек с историческими надписями.

После открытия здесь появится постоянная экспозиция "Пенсионерная конюшня и кладбище императорских лошадей". Одним из самых трогательных экспонатов станет упряжь для ослика цесаревича Алексея, подаренная ему королём Италии Виктором Эммануилом III во время визита Николая II.

Ранее музей-заповедник "Царское Село" расширил список бесплатных объектов в Екатерининском парке.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"