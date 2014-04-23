Музей-заповедник "Царское Село" расширил список бесплатных объектов в Екатерининском парке

Дополнительно музей вводит бесплатный вход в Екатерининский парк для детей от 7 до 14 лет.

С 22 апреля музей-заповедник "Царское Село" расширяет перечень объектов бесплатного посещения на территории Екатерининского парка. Нововведения охватывают сразу несколько экспозиций и павильонов, рассказали в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

Теперь без оплаты можно посетить павильон "Нижняя ванна", где открыта экспозиция "Кавалерская мыльня", посвящённая бытовой стороне жизни императорской резиденции. Гости смогут окунуться в атмосферу XVIII века с помощью звуков, ароматов и реконструкции предметов банной культуры того времени. Павильон откроется в начале мая – раньше обычного.

Также бесплатный доступ будет предоставлен на выставку "Спасавшие красоту" в цокольном этаже Камероновой галереи (откроется 7 мая) и экспозицию "Бессмертный полк музея-заповедника „Царское Село"" (с 1 мая) – обе посвящены юбилейной дате.

С 7 мая возобновится свободный проход на Камеронову галерею. В последние годы объект был доступен только для организованных экскурсий из-за случаев вандализма. Руководство музея выражает надежду на бережное отношение посетителей к историческому наследию.

Дополнительно музей вводит бесплатный вход в Екатерининский парк для детей от 7 до 14 лет. До 7 лет вход был и остаётся бесплатным. Взрослый билет – 400 рублей.

Ряд павильонов по-прежнему остаются доступными бесплатно — среди них "Грот", "Башня-руина" и "Концертный зал". Вход в Александровский и Баболовский парки также остается свободным круглогодично.

Для всех остальных категорий предусмотрены различные формы льгот, включая бесплатный вход по вторникам для пенсионеров, абонементы и посещение по Пушкинской карте и карте "Серебряный возраст".

Комплексный взрослый билет в Екатерининский дворец и парк стоит 1500 рублей. Повышение цен, как подчеркивают в музее, связано с ростом расходов на содержание комплекса, однако большая часть действующих льгот сохранена.

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Фото: Piter.tv