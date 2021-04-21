Цена входа в "Царское Село" выросла почти вдвое: жители Пушкина возмущены изменениями

Особое недовольство вызвало нововведение о введении платного входа для детей от 7 до 14 лет.

К началу туристического сезона Государственный музей-заповедник "Царское Село" пересмотрел стоимость билетов. Комплексный билет во дворец и Екатерининский парк подорожал с 800 до 1500 рублей — рост почти на 90%. В учреждении пояснили, что такое решение связано с увеличением расходов на содержание парков и объектов культуры.

Особое недовольство вызвало нововведение о введении платного входа для детей от 7 до 14 лет — теперь посещение парка стоит 200 рублей, а вход во дворец — 600 рублей. Ранее эта категория посещала объекты бесплатно. Жители Пушкинского района уже призывают направлять обращения в УФАС и к уполномоченному по правам ребенка, считая изменения нарушением интересов детей и ограничением доступа к культурному наследию.

В пресс-службе музея "Коммерсанту-СПб" заявили, что на содержание трёх парков — Екатерининского, Александровского и Баболовского — ежедневно требуется более 6,5 млн рублей. При этом лишь четверть этих расходов покрывается за счёт бюджетного финансирования. Остальная часть — за счёт доходов от платных услуг. В музее подчеркивают, что повышение цен регулируется приказом Минкульта РФ и основано на фактических затратах.

При этом сохранены бесплатные часы для посещения парка (до 9:00 и после 19:00), возможность приобрести абонементы на 30, 50 и 100 посещений, а также бесплатный вход для дошкольников. Школьники от 7 до 14 лет могут воспользоваться "Пушкинской картой", действуют и льготы, предусмотренные федеральным законодательством.

В "Царском Селе" с 7 апреля началось традиционное снятие зимних укрытий с парковой скульптуры.

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Фото: Piter.tv