В "Царском Селе" с 7 апреля начинается традиционное снятие зимних укрытий с парковой скульптуры

В общей сложности работы займут около двух недель, после чего посетители смогут вновь увидеть более 70 парковых скульптур.

С 7 апреля в музее-заповеднике "Царское Село" начнется весеннее раскрытие парковой скульптуры. Первые статуи XVIII века освободят от защитных футляров на Эрмитажной аллее Екатерининского парка и перед фасадом Екатерининского дворца. Затем "зимнюю одежду" снимут со скульптур в других частях парка: у павильона "Грот", на террасе Руска, в Собственном и Фрейлинском садиках, а также с известной "Девушки с кувшином". Об этом рассказала пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

Завершающий этап – открытие фигур китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и Мраморного фонтана в Екатерининском парке. В общей сложности работы займут около двух недель, после чего посетители смогут вновь увидеть более 70 парковых скульптур.

Хранитель скульптуры музея-заповедника Наталья Лансере отметила, что это один из самых радостных моментов в работе. По ее словам, снятие защитных футляров символизирует приход весны, а античные герои, аллегории, нимфы и мифологические существа вновь готовы удивлять и восхищать гостей.

Коллекция парковой скульптуры "Царского Села" включает мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, пьедесталы и вазы. Одной из главных гордостей собрания является венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века, созданная мастерами Антонио Тарсиа, Пьетро Бараттой, Джованни Бонаццей и другими.

Особое место в коллекции занимает Мраморный фонтан – единственный крупный фонтан музея-заповедника. Он был установлен в 1866 году в Собственном садике Екатерининского парка по проекту архитектора Александра Видова и скульптора Грациозо Ботта.

Во время Великой Отечественной войны фонтан чудом избежал разрушения и сохранился в своем первоначальном виде. В 2018 году его тщательно отреставрировали. В теплое время года посетители могут любоваться его струями под звучание классической музыки – баркарол Чайковского, Глинки, Шуберта, Шопена и Лядова.

Фото: ВКонтакте/ ГМЗ "Царское Село"