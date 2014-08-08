Боткинская больница начала принимать больных COVID-19 с сопутствующими заболеваниями

Больница работала с такими пациентами и ранее, но сейчас перечень болезней существенно расширился.

Боткинская больница начала прием пациентов с коронавирусом, у которых также есть сопутствующие заболевания. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

С 1 апреля медучреждение занимается COVID-19 в сочетании с неврологией, дерматовенерологией, кардиологией, урологией, гинекологией, с пневмотораксами и легочными кровотечениями, эндокринологией.

Ранее больница принимала коронавирусных пациентов и другими инфекционными заболеваниями, беременных на сроках более 22 недель, с заболеваниями почек и нуждающихся в гемодиализе, а также с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Чтобы работать и с другими заболеваниями, в учреждение пригласили дополнительных специалистов: неврологов, пульмонологов, урологов, торакальных хирургов, кардиологов.

Фото: Piter.tv