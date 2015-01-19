В Царском Селе открывают после реставрации кладбище императорских лошадей

Павильон Пенсионерная конюшня и уникальное конное кладбище снова доступны публике.

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" завершили реставрацию Павильона "Пенсионерная конюшня" и расположенного рядом кладбища XIX века, где похоронены более 120 лошадей российских императоров. С 30 августа 2025 года комплекс откроется для посетителей в формате обзорных экскурсий по выходным. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Реставрация велась с 2019 года за счет внебюджетных средств. За это время восстановили планировку участка, укрепили основания надгробий, вернули могильные плиты на исторические места. По архивным источникам удалось установить имена многих лошадей, а утраченные плиты с надписями были воссозданы.

В здании "Пенсионерной конюшни" выполнены фасадные и строительные работы, проложены инженерные коммуникации, восстановлены столярные элементы. В музее формируют постоянную экспозицию, посвященную императорским лошадям. Ее открытие запланировано на весну 2026 года. Среди экспонатов — упряжь ослика цесаревича Алексея, подаренная Николаю II итальянским королем Виктором Эммануилом III.

Павильон был построен в 1827–1830 годах по проекту архитектора Адама Менеласа. Здесь содержались лошади, выведенные из службы "по старости и слабости". Первое захоронение на кладбище датируется 1834 годом, последнее — 1915 годом. Среди известных животных — лошади Александра I и Николая I, а также конь Коб Александра III и мерин Серко, подаренный наследнику Николаю Александровичу.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"