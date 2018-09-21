Покровская больница вернулась к плановой работе по всем профилям

Покровская больница начала принимать экстренных и плановых пациентов по всем профилям учреждения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
В стационаре готовы 683 койки. Больницу несколько раз дезинфицировали, так как с весны 2020 года она работала как инфекционная. За время пандемии там пролечили более 30 тысяч пациентов. В течение двух лет проведено около 3 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных.
В комздраве отметили, что озобновляется амбулаторный прием Пациентов будут принимать специалисты Городского Антиаритмического центра.
Ранее Piter.tv рассказал о строительстве сосудистого центра при Александровской больнице.
Фото: комитет по здравоохранению Петербурга
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