Покровская больница вернулась к плановой работе по всем профилям

В стационаре развернуты почти 700 коек.

Покровская больница начала принимать экстренных и плановых пациентов по всем профилям учреждения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В стационаре готовы 683 койки. Больницу несколько раз дезинфицировали, так как с весны 2020 года она работала как инфекционная. За время пандемии там пролечили более 30 тысяч пациентов. В течение двух лет проведено около 3 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных.

В комздраве отметили, что озобновляется амбулаторный прием Пациентов будут принимать специалисты Городского Антиаритмического центра.

Ранее Piter.tv рассказал о строительстве сосудистого центра при Александровской больнице.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга