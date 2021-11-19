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Региональный сосудистый центр в Александровской больнице сможет принимать более 300 пациентов
Сегодня, 13:59
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Региональный сосудистый центр в Александровской больнице сможет принимать более 300 пациентов

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При необходимости стационар можно будет переоборудовать для приема больных коронавирусом.

Строительство пятого стационара-трансформера идет в соответствии с графиком. Речь идет о новом корпусе Александровской больницы в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 7 апреля. 

Шестиэтажное здание планируют достроить к декабрь 2022 года. К концу года там примут первых пациентов. В обычное время корпусе будет работать региональный сосудистый центр. Стационар рассчитан на 335 коек, 40 из которых в интенсивной терапии.

В больнице создадут полный замкнутый цикл для высокотехнологичного лечения тяжёлых сердечных патологий, а также открыто собственное приёмное отделение, все необходимые диагностические службы, включая КТ, МРТ, ультразвуковую и рентгенологическую диагностику. В госпитале будет лабораторно-диагностический комплекс, современные операционные и два реанимационных отделения.

При необходимости стационар можно будет перепрофилировать под инфекционный на 415 коек. На переоборудование уйдет трое суток. По словам губернатора Александра Беглова, коронавирус пока никуда не ушел, и нужно быть готовыми. 

Госпиталь будет полностью оснащён отечественным оборудованием. Если появится необходимость, часть техники поставим из Белоруссии. Такие договорённости есть.

Александр Беглов.

Новый корпус появится рядом с существующими зданиями. Напомним, больница располагается на проспекте Солидарности.

Фото: ВКонтакте/ СПб ГБУЗ "Александровская больница"

Теги: александровская больница, стационар-трансформер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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