Роспотребнадзор объявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

Нагрузка на систему здравоохранения остается большой.

В среду, 16 декабря, главный санитарный врач города, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" заявила, что город вышел на плато заболеваемости по COVID-19.

Однако ситуация все еще остается напряженной. Каждый день регистрируют до 3700 новых заболевших. Башкетова выразила надежду, что ситуация не усугубится. На плато Петербург держится уже несколько дней. На данный момент нагрузка на систему здравоохранения большая, но стационары справляются. В городе осталось мало коек в резерве.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3758 человек. В Ленинградской области – 224. За последние сутки подтверждена смерть 596 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смертей от COVID-19.

Фото: Piter.TV