В Петербурге свободны только 4% коек для пациентов с коронавирусом

Ежедневно специалисты фиксируют до 3 800 случаев новых заражений.

Во вторник, 15 декабря, вице-губернатор города Олег Эргашев в эфире программы "Петербург против коронавируса" телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что свободных коек для больных коронавирусом в Петербурге осталось 4%.

По словам чиновника, ситуация все еще напряженная, однако показатели стабилизируются, несмотря на ежедневную фиксацию до 3 800 новых случаев заболевания. Всего в городе развернута 11 151 койка. Мощности планируют нарастить благодаря корпусам Ленэкспо и других стационаров. Планируется развернуть еще около 2 тысяч коек.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3765 человек. Подтверждена смерть 577 пациентов. В Петербурге подтвердили 72 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 6.

Фото: Piter.TV