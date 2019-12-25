За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3765 человек

Из стационаров выписали 1886 человек.

За последние сутки в России подтвердили 26 689 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5181 (19,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3765 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 220. За последние сутки подтверждена смерть 577 пациентов. В Петербурге подтвердили 72 новых смерти от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 24 813 человек, в том числе 1886 человек в Петербурге и 316 – в Ленинградской области.

Бесплатное такси для врачей запустят в Петербурге с 21 декабря.

Фото: Piter.tv