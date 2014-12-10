Cалют в честь победы "Зенита" в чемпионате России попал на видео

Болельщики продолжают праздновать победу любимого клуба.

Завершающим аккордом в праздновании чемпионства петербургского футбольного клуба "Зенит" стал праздничный салют, который был запущен на Крестовском острове. Корреспондент Piter.tv заснял происходящее.

Чемпионским для Петербурга стал матч "Зенита" против "Локомотива", который завершился вечером 2 мая на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 6:1. В честь победы в городе зажгли Ростральные колонны, а "Газпром Арена" стала золотой.

Мы показали чемпионское караоке с фанатами сине-бело-голубых, а сами представители клуба вспомнили лучшие моменты сезона в специальном видео.

Видео: Piter.tv