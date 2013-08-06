Piter.tv показывает чемпионское караоке игроков "Зенита"

После победного матча футболисты вышли к фанатам и спели вместе с трибунами.

Петербург продолжает праздновать чемпионский титул футбольного клуба "Зенит". Читатели Piter.tv прислали в редакцию видео, на котором после победного матча с "Локомотивом" игроки петербургского клуба вышли к фанатам и стали вместе скандировать кричалки и петь песню болельщиков "Зенита", которую написал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Чемпионским для Петербурга стал матч "Зенита" против "Локомотива", который завершился вечером 2 мая на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 6:1. В честь победы в городе зажгли Ростральные колонны, а "Газпром Арена" стала золотой.

Видео: Piter.tv