"Газпром Арена" стала золотой в честь чемпионства "Зенита"

"Газпром Арена" получила золотую подсветку в честь чемпионства "Зенита". Об этом передает корреспондент Piter.tv с места событий.
Представители пресс-службы "Зенита" предупредили, что в 23:00 ожидается праздничный салют, вход свободный.
Чемпионским для Петербурга стал матч "Зенита" против "Локомотива", который завершился вечером 2 мая на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 6:1. В честь победы в городе зажгли Ростральные колонны.
В специальном видео представители клуба вспомнили главные голы и моменты минувшего сезона.
Фото: Piter.tv
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