"Газпром Арена" стала золотой в честь чемпионства "Зенита"

Праздничный салют на Крестовском острове прогремит в 23:00.

"Газпром Арена" получила золотую подсветку в честь чемпионства "Зенита". Об этом передает корреспондент Piter.tv с места событий.

Представители пресс-службы "Зенита" предупредили, что в 23:00 ожидается праздничный салют, вход свободный.

Чемпионским для Петербурга стал матч "Зенита" против "Локомотива", который завершился вечером 2 мая на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 6:1. В честь победы в городе зажгли Ростральные колонны.

В специальном видео представители клуба вспомнили главные голы и моменты минувшего сезона.

Фото: Piter.tv