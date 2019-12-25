Чемпионским матчем стала встреча с московским "Локомотивом"

"Зенит" стал чемпионом России по футболу в третий раз подряд. Победным матчем встала встреча 28-го тура с московским "Локомотивом", которая завершилась со счетом 6:1.

Чемпионство стало восьмым в истории клуба, седьмым в российской истории. В составе "Зенита" три мяча забил Сердар Азмун (39, 45+ и 46-я минута), а дублем отличился Артем Дзюба (19 и 51 минута). Еще один гол забил бразилец Малком. "Размочил" счет полузащитник гостей Франсуа Камано. Матч завершился.

Петербургский клуб обеспечил себе место в групповом раунде футбольной Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Фото: Piter.tv