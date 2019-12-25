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"Зенит" громит "Локомотив" и рвется к чемпионскому титулу
Сегодня, 20:14
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"Зенит" громит "Локомотив" и рвется к чемпионскому титулу

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Хет-триком уже отметился Сердар Азмун.

В середине второго тайма матча 28-го тура российского футбольного чемпионата между "Зенитом" и "Локомотивом" в Петербурге установился разгромный счет – 5:1. В составе "Зенита" три мяча забил Сердар Азмун (39, 45+ и 46-я минута), а дублем отличился Артем Дзюба (19 и 51 минута). "Размочил" счет полузащитник гостей Франсуа Камано. Матч продолжается в эти минуты.

Петербуржцы играют в лазурной форме, вратарь команды – в чёрном. "Железнодорожники" вышли на поле в красной форме, вратарь гостей – в желтом свитере. Зрители испытывают станцию метро "Зенит", открывающуюся на сутки. 

В случае победы в игре петербургский "Зенит" становится недосягаемым для соперников за два тура до конца первенства. Чемпионский титул для "сине-бело-голубых" станет третьим подряд.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, локомотив, футбол
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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