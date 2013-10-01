В Петербурге открылась станция "Зенит"

Пока что она работает в тестовом режиме. Завтра на бывшую "Новокрестовскую" пассажиры уже не смогут попасть.

В городе на Неве сегодня в 15 часов дня запустили станцию метро "Зенит". Бывшая "Новокрестовская" впервые открылась для пассажиров спустя год. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Зенит" 2 мая.

Станция будет работать всего один день. Запустили остановку "Зенит" для футбольных болельщиков: 2 мая состоится матч сине-бело-голубых и "Локомотива", который станет 28 игрой в туре Российской Премьер-Лиги.

Уже вечером пассажиры не смогут войти на станцию метро "Зенит". Но в конце мая она снова заработает.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Наумов сделал прогноз матча "Локомотив"-"Зенит".

Фото: Piter.tv