Наумов сделал прогноз матча "Локомотив" – "Зенит"

По мнению бывшего президента "Локомотива", команда сине-бело-голубых станет чемпионом.

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о предстоящей игре команды с "Зенитом" в 28 туре РПЛ. Матч состоится сегодня, 2 мая. Встреча клубов пройдет на стадионе "Газпром Арена".

Экс-президент "Локомотива" отметил, что ждет от игры позитивные и интересные моменты. Он указал, что придет на матч и будет болеть за красивую игру, а не за одну из команд, поскольку ему дороги оба клуба.

По мнению Николая Наумова, результатом матча станет ничья. Он полагает, что счет будет либо 1:1, либо 0:0.

"Зенит" станет чемпионом, даже если проиграет "Локомотиву" - разве что не оформит сегодня чемпионство и придется это делать на выезде - что очень плохо. Думаю, "Зенит" уже готовится к банкету и вручению медалей рассказал в интервью "Чемпионату" Николай Наумов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что скончался спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов. Он не жаловался на болезни.

Фото: Piter.tv