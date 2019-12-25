Скончался спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов

В субботу, 1 мая, ушел из жизни спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов. Об этом сообщил в пресс-службе футбольного клуба "Зенит".
Умер журналист от остановки сердца. Родные и близкие Леонида Генусова говорят, что комментатор не жаловался на здоровье. Точную причину смерти они узнают позже. Скоро появится информация о дате прощания.
Петербургский журналист Леонид Генусов вел культовую программу "Зенит-XXI" в девяностых и нулевых, создал ток-шоу "Футбол: pro et contra", даже тренировал команду "Город".
Ранее на Piter.tv сообщили, что Мостовой признан лучшим игроком "Зенита" по итогам апреля.
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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