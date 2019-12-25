Мостовой признан лучшим игроком "Зенита" по итогам апреля

Игрок получил 64,06% голосов болельщиков.

В пятницу, 30 апреля, пресс-служба "Зенита" опубликовала итоги фанатского голосования за лучшего игрока клуба в апреле.

Первое место занял полузащитник Андрей Мостовой с 64,04% голосов, за ним идет форвард Сердар Азмун с 13,08% голосов. Тройку лидеров замкнул полузащитник Далер Кузяев с 7,27% голосов.

В пресс-службе отметили, что Мостовой успел себя проявить за довольно скромное игровое время. Футболист стал третьим на отрезке по количеству касаний мяча (больше было только у Оздоева и Сантоса), отметился блестящим прострелом на Дугласа в контратаке, в добавленное время результативно завершил быстрый отрыв.

Фанаты отметили, что награда получена заслуженно, а сам Мостовой – талант.

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Фото: пресс-служба "Зенит"