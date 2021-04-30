Защитник "Зенита" Ловрен рассказал, как попробовал борщ с водкой

По словам игрока, ему хватило одного раза для такой процедуры.

Защитник "Зенита" и сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен поделился воспоминаниями о первом знакомстве с борщом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Welcome2020 Санкт-Петербург".

Впервые Ловрен попробовал борщ на второй день, когда приехал в Петербург. По словам хорвата, человек, который сервировал ему борщ, сказал, что его необходимо попробовать с водкой.

Он объяснил мне, что надо сначала выпить рюмку водки, потом занюхать это куском хлеба, а потом закусить борщом. Я такой подумал, ну ладно, давайте попробуем. Но одного раза мне вполне хватило для такой процедуры. Деян Ловрен, защитник "Зенита"

Напомним, Деян Ловрен играет за "Зенит" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел 28 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Видео: YouTube / Welcome2020 Санкт-Петербург